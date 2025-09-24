Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal’dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını hissettirmek ve onların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla derneği ziyaret etti.

Ziyarette şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Topal, onların taleplerini ve beklentilerini dinledi. Sosyal desteklerden sağlık hizmetlerine, eğitimden istihdama kadar farklı alanlarda dile getirilen sorunların çözümü için kurum olarak gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Topal, şehit aileleri ve gazilerin kendileri için büyük bir emanet olduğunu vurgulayarak, “Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındadır. Biz de İl Müdürlüğü olarak onların ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Dernek yöneticileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, şehit aileleri ve gazilere verilen desteklerin önemine dikkat çekti.