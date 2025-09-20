İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, ilanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar belli oldu. Buna göre adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi bazı suçlardan mahkûm olmamak şartı aranıyor.

Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması veya askerlik görevini tamamlamış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekiyor. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak da şartlar arasında yer alıyor.

Bakanlık tarafından ilan edilen kadrolar ise şöyle:

Aşçı

Büro Görevlisi

Temizlik Görevlisi

Eğitici

İlanlar ve Başvuru İlleri

Personel alımları Türkiye’nin farklı illerinde yapılacak. Başvuru yapılabilecek iller şunlar:

Sakarya Kaynarca

İzmir Buca

Aydın Germencik

Denizli Serinhisar

Ankara Haymana

Yenice

Başvurular için adayların İŞKUR üzerinden ilanları takip etmeleri gerekiyor.