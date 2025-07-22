Bakanlık yetkilileri, kurum bünyesindeki personel açığının hizmetlerin aksamasına neden olacak düzeye geldiğini vurgularken, binlerce yeni personelin istihdamı için resmi girişimlerin başlatıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı'na Kadro Talebi İletildi
Edinilen bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılında yapılması planlanan personel alımı için Cumhurbaşkanlığı’na resmi başvuruda bulundu. Talep edilen kadroların onaylanması halinde, birçok farklı unvanda mülakatsız personel alımı yapılması öngörülüyor.
Henüz alım takvimi ve kontenjan sayıları netleşmemiş olsa da, Bakanlığın talebi doğrultusunda binlerce kişilik yeni istihdam kapısının aralanması bekleniyor.
Alım Yapılması Planlanan Kadrolar
Bakanlığa yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, personel alımı kapsamında aşağıdaki pozisyonlara ağırlık verilmesi planlanıyor:
Destek Personeli
Hasta Bakıcı ve Çocuk Bakıcısı
ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) Personeli
Büro Memuru
Güvenlik Görevlisi
Şoför
İşçi Kadroları
Mühendis
Sosyal Hizmet Uzmanı
Adaylardan alınan ilk beklentiler, alımların KPSS puanı esas alınarak ve mülakat yapılmadan gerçekleştirileceği yönünde. Alım sürecinde özellikle saha çalışmaları yürütebilecek, sosyal hizmet odaklı görevlerde deneyim sahibi veya eğitim almış adaylara öncelik tanınması bekleniyor.
2025 “Aile Yılı” Vurgusu: Ek Alımlar Gündemde
2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal projelerde kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda yıl içinde ikinci bir büyük alım dalgası daha yapabileceği konuşuluyor. Bu kapsamda sosyal hizmet merkezleri, çocuk evleri, yaşlı bakım merkezleri, kadın konukevleri ve ASDEP birimlerine yönelik takviyelerin öncelikli olacağı tahmin ediliyor.
Resmi İlanlar ve Başvuru Süreci
Kadro onay sürecinin ardından, personel alımına ilişkin ilanların Resmî Gazete, Aile Bakanlığı’nın resmî internet sitesi ve İŞKUR üzerinden yayımlanması bekleniyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden veya ilgili kamu portalları aracılığıyla elektronik ortamda alınması planlanıyor.
Adaylara Uyarı
Adayların mağduriyet yaşamamaları adına yalnızca resmî kaynaklardan yapılacak duyurulara itibar etmeleri isteniyor. Henüz net tarih ve kontenjan bilgisi paylaşılmadığı için, herhangi bir başvuru süreci şu an itibarıyla başlamış değil.