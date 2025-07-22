Bakanlık yetkilileri, kurum bünyesindeki personel açığının hizmetlerin aksamasına neden olacak düzeye geldiğini vurgularken, binlerce yeni personelin istihdamı için resmi girişimlerin başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı'na Kadro Talebi İletildi

Edinilen bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılında yapılması planlanan personel alımı için Cumhurbaşkanlığı’na resmi başvuruda bulundu. Talep edilen kadroların onaylanması halinde, birçok farklı unvanda mülakatsız personel alımı yapılması öngörülüyor.

Henüz alım takvimi ve kontenjan sayıları netleşmemiş olsa da, Bakanlığın talebi doğrultusunda binlerce kişilik yeni istihdam kapısının aralanması bekleniyor.

Alım Yapılması Planlanan Kadrolar

Bakanlığa yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, personel alımı kapsamında aşağıdaki pozisyonlara ağırlık verilmesi planlanıyor:

Destek Personeli

Hasta Bakıcı ve Çocuk Bakıcısı

ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) Personeli

Büro Memuru

Güvenlik Görevlisi

Şoför

İşçi Kadroları

Mühendis

Sosyal Hizmet Uzmanı

Adaylardan alınan ilk beklentiler, alımların KPSS puanı esas alınarak ve mülakat yapılmadan gerçekleştirileceği yönünde. Alım sürecinde özellikle saha çalışmaları yürütebilecek, sosyal hizmet odaklı görevlerde deneyim sahibi veya eğitim almış adaylara öncelik tanınması bekleniyor.

2025 “Aile Yılı” Vurgusu: Ek Alımlar Gündemde

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal projelerde kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda yıl içinde ikinci bir büyük alım dalgası daha yapabileceği konuşuluyor. Bu kapsamda sosyal hizmet merkezleri, çocuk evleri, yaşlı bakım merkezleri, kadın konukevleri ve ASDEP birimlerine yönelik takviyelerin öncelikli olacağı tahmin ediliyor.

Resmi İlanlar ve Başvuru Süreci

Kadro onay sürecinin ardından, personel alımına ilişkin ilanların Resmî Gazete, Aile Bakanlığı’nın resmî internet sitesi ve İŞKUR üzerinden yayımlanması bekleniyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden veya ilgili kamu portalları aracılığıyla elektronik ortamda alınması planlanıyor.

Adaylara Uyarı

Adayların mağduriyet yaşamamaları adına yalnızca resmî kaynaklardan yapılacak duyurulara itibar etmeleri isteniyor. Henüz net tarih ve kontenjan bilgisi paylaşılmadığı için, herhangi bir başvuru süreci şu an itibarıyla başlamış değil.