Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Personel Genel Müdürü Hamza Gökhan Eryılmaz ile birlikte Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Çocuk Evlerini Ziyaret Etti5

Ziyarete, Vali Mehmet Ali Özkan ve İl Müdürü Arif Topal da eşlik etti.

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Tarıkdaroğlu ve beraberindeki heyet, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir süre sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Çocuk Evlerini Ziyaret Etti4

Çocuklarla vakit geçirip sorunlarına kulak veren heyet, ayrıca siteyi gezerek incelemelerde bulundu.

Ziyaretin sonunda Tarıkdaroğlu, çocuklarla futbol oynayarak keyifli anlar yaşadı. Ziyaret, çocuklar için moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Muhabir: Alpaslan Demir