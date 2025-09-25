Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi’nde husumetli iki ailenin bir araya gelmesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga silahlı saldırıya dönüştü.

Saldırıda, anne Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan (45) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen anne ve iki oğlu kurtarılamadı.

Olay sonrası jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.