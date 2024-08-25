İstanbul'da 2009 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Naz Ar, küçük yaşına rağmen Türk televizyon dünyasında dikkat çekici bir kariyere imza atıyor. Henüz çocuk yaşta olmasına rağmen, ekranlarda adından söz ettiren Ar, bugüne kadar üç farklı dizide rol aldı.

Naz Ar'ın televizyon kariyeri, "Aile İşi" dizisi ile başladı. Bu ilk projeyle büyük bir çıkış yakalayan Ar, ardından "Arka Sokaklar" dizisinde Sevgi karakteri ile ekranlara geldi.

2017-2018 sezonunda, Kanal D'nin iddialı yapımlarından biri olan "Kızlarım İçin" dizisinde Hüma rolüyle izleyici karşısına çıktı. Bu projede, Ar'ın dizideki abla karakterleri ise Elifcan Ongurlar, Sanem Yeles, Ahsen Eroğlu ve Tuvana Türkay tarafından canlandırıldı.

Naz Ar, oyunculuk kariyerini sürdürürken eğitimine de devam etmekte. Küçük yaşına rağmen gösterdiği bu başarılı performans, onun gelecekteki projelerinde de adından söz ettireceğinin sinyallerini veriyor.