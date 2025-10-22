Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yeğen M.H. (21) ile ismi öğrenilemeyen dayısı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Aile Içi Kavga (1)

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine dayı, yeğeni M.H.'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aile Içi Kavga (3)

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.H.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay sonrası kaçan dayı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA