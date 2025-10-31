Edinilen bilgiye göre İlhan Ö. (63), park halindeki aracını benzin dökerek ateşe verdi.

Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Seyir halindeykeki otomobil alev alev yandı
Aile Içi Kavga (1)

İlk incelemelere göre, İlhan Ö.’nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi.

Olay saat İzmir’in Bornova ilçesinde 22.10 sıralarında Barbaros Mahallesi 5454 Sokak’ta meydana geldi.

Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA