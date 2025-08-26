Olay, Eskişehir’de Sazova Mahallesi Anar Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil evin 1. katında oturan S.Ö. isimli erkek şahıs, bilinmeyen bir sebeple ailesiyle kavga etti.

Yaşanan kavganın ardından kendisini evin içerisindeki bir odaya kilitleyen şahsın kendisine zarar vermesinden endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin saatlerce ikna etmeye çalıştığı S.Ö., odadan dışarı çıkmadı.

Annesinin de sözlerine kulak vermeyen şahsın kendisini kapattığı odadan çıkartılması için adrese itfaiye ve Özel Harekat Timi sevk edildi.

Özel Harekat Timi’ni de dinlemeyen şahıs, ekiplerce zor kullanılarak odadan çıkartılarak ambulansa bindirildi. Mahalle sakinleri ise yaşananları endişeli gözlerle takip etti.

"Niye polisi arıyorsunuz?"

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.Ö., ambulansın içerisinden annesine seslenerek, "Annecim, niye böyle yapıyorum ben? Size bir şeyim yok.

Niye polisi arıyorsunuz? Allah aşkına, ne yaptım ben size?" dedi. Zaman zaman öfkelenerek sesini de yükselten şahıs, polis ekiplerince sakinleştirildi.

Kafasında küçük bir kanama olduğu görülen şahıs, ambulansta pansuman yapılmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.