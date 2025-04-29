Ocak 2025’te meydana gelen olayda, eski eltisi Sevim Sapan ile arasında yaşanan tartışma, hukuki sürece taşındı.

SEDA ÖNDER KİMDİR?

1987 yılında Sakarya’da dünyaya gelen Seda Önder, Boşnak kökenli bir ailenin çocuğu. Eğitimini Makine Ressamlığı alanında tamamlayan Önder, kariyerine müzik sektöründe devam etti. Ünlü sanatçılar Demet Akalın, Yaşar İpek ve Yeşim Erçetin’e vokalistlik yaptıktan sonra 2012 yılında çıkardığı “Şaheser” albümüyle adını duyurdu. Bir dönem modellik de yapan Önder, özellikle sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşarak fenomen haline geldi.

2016 yılında İhsan Sapan ile evlenen Seda Önder’in bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

HACİZ TARTIŞMASI FİZİKSEL MÜDAHALEYE DÖNÜŞTÜ

Ocak ayında yaşanan olayda, Önder’in eşi İhsan Sapan’ın kardeşi Selim Sapan ile eski eşi Sevim Sapan arasındaki nafaka davası sürecinde bir haciz işlemi gerçekleşti. Sevim Sapan’ın, haciz için Sapan ailesinin evine gelmesiyle birlikte tansiyon yükseldi. İddiaya göre, evin önünde Seda Önder ve eltisi Bennur Sapan ile karşılaşan Sevim Sapan, önce sözlü tehditlerde bulundu, ardından fiziki müdahalede bulundu.

Yaşanan olay sonrası güvenlik kamerası görüntüleri basına yansırken, taraflar sessizliğini korudu.

SEVİM SAPAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Seda Önder, savcılığa sunduğu dilekçede, Sevim Sapan’ın kendisini darp ettiğini, tehdit ettiğini ve sosyal medya üzerinden hakarette bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Sevim Sapan’ın “Sizin de evinizi, yurdunuzu kurşunlatırım” şeklinde tehditler savurduğu ve saldırıya geçtiği iddia edildi.

AİLE İÇİNDEKİ GERGİNLİK HUKUKİ SÜRECE TAŞINDI

Seda Önder’in elti konumundaki Bennur Sapan ile birlikte olayın muhatabı olması, Sapan ailesindeki gelinler arasında yaşanan anlaşmazlığı da kamuoyunun gündemine taşıdı. Hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ve tarafların açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.