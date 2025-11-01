Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü

İstanbul'da evde çocuklarıyla tartışma yaşayan bir kişi, 9 yaşındaki oğlunu ve araya girmeye çalışan kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fatih Y. henüz bilinmeyen bir sebeple çocuklarıyla tartıştı. Kavgaya dönüşen acı olayda baba Fatih Y. evde oğlu H.Y.Y'ye (9) bıçakla saldırdı.

Aynı apartmanda oturdukları bilinen ve olayı öğrenince müdahale etmek isteyen amca Metin Y. de araya girmek isterken kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile amca Metin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan baba Fatih Y'yi gözaltına aldı.