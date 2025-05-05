Yarın (6 Mayıs Pazartesi) itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulama kapsamında, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile fiili ikamet adresi farklı olan vatandaşların aile hekimliği kayıtları, ikamet ettikleri ile otomatik olarak taşınacak. Yeni sistem, Türkiye genelindeki milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

Uygulamayla birlikte, özellikle farklı şehirlerde eğitim, iş ya da çeşitli nedenlerle ikamet eden vatandaşların, sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi hedefleniyor. Örneğin, İstanbul’da yaşayan ancak aile hekimi kaydı hâlen memleketi Yozgat’ta bulunan bir vatandaş, artık İstanbul’daki en yakın aile hekimine yönlendirilecek. Böylece kişilerin bulunduğu yerde sağlık hizmeti almasının önü açılmış olacak.

DEMİRKOL: “AİLE HEKİMİNE ERİŞİM GÜÇLENECEK”

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, sistemin teknik hazırlıklarının tamamlandığını ve vatandaşların e-Nabız sistemi üzerinden bilgilendirileceğini söyledi.

Demirkol, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye genelinde 86 milyon vatandaşımızın verileri incelendi. Aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikamet adresi farklı olan kişileri sistem üzerinden listeledik. Örneğin, bir vatandaş Ankara’da aile hekimine kayıtlı ancak ikameti İstanbul’da. Eğer bu vatandaş son bir yıl içerisinde Ankara’daki aile hekimine ya da sağlık kuruluşuna hiç başvurmamışsa, sistem bu kişinin kaydını İstanbul’a aktaracak. Böylece vatandaş sağlık hizmetine daha hızlı ulaşacak, aile hekimleri de bölgesindeki nüfusu daha sağlıklı takip edebilecek.”

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ UYGUN AİLE HEKİMİNE YÖNLENDİRECEK

Yeni sistemle birlikte, otomatik olarak aktarılan vatandaşlar, ikamet ettikleri ildeki en yakın ve uygun aile hekimine kaydedilecek. Bu işlemler, ilgili İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda yürütülecek. Örneğin Yozgat’ta yaşayan ve başka illerde aile hekimine kayıtlı olan vatandaşların kayıtları, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sistem üzerinden belirlenen en uygun aile hekimine yönlendirilecek.

VATANDAŞLAR İSTERSE ESKİ AİLE HEKİMİNE DÖNEBİLECEK

Demirkol, sistemin esnek yapısı sayesinde vatandaşların mağdur edilmeyeceğini belirterek, “Bu işlem sonrasında vatandaşlarımız eğer isterlerse bir ay içerisinde eski aile hekimlerine dönüş yapabilecekler. Bunun için e-Nabız üzerinden giriş yaparak, önceki aile hekimine tekrar kayıt olabilecekler” dedi.

KAPSAM VE KRİTERLER NET: SON 1 YILDA HİZMET ALINMAMIŞ OLACAK

Uygulamanın yalnızca belli koşulları sağlayan vatandaşları kapsadığını vurgulayan Demirkol, şu kriterlerin esas alındığını açıkladı:

– Aile hekimiyle bulunduğu ilin farklı olması,

– Son bir yıl içerisinde kayıtlı olduğu ilde herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamış olması,

– Fiili ikamet adresinin farklı bir ilde bulunması.

Bu şartları taşıyan vatandaşların aile hekimliği kaydı sistem tarafından otomatik olarak taşınacak.

AYNI İL İÇİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Uygulama yalnızca iller arası farklılıklar için geçerli olacak. Aynı il içerisindeki ilçe farklılıklarında sistem devreye girmeyecek. Demirkol, bu konuda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağını da belirtti.

YOZGAT DA KAPSAMDA: VATANDAŞLAR SAĞLIK HİZMETİNE DAHA HIZLI ULAŞACAK

Yozgat’ta ikamet etmesine rağmen farklı illerde aile hekimine kayıtlı olan vatandaşlar da yeni uygulamadan yararlanacak. Bu kişiler, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından adreslerine en yakın aile sağlığı merkezine yönlendirilerek, sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıracak.

Yeni sistemin, hem aile hekimlerinin etkinliğini artırması hem de vatandaşların sağlık hizmetine daha hızlı ve yerinde ulaşması bakımından önemli bir adım olması bekleniyor.