Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların aile hekimlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir uygulamayı devreye aldı.

Yeni düzenlemeye göre, aile hekimi kaydı ile ikamet adresi farklı illerde olan ve son bir yıl içerisinde kayıtlı olduğu ilde sağlık hizmeti almayan vatandaşların aile hekimi kayıtları, ikamet ettikleri ile uygun şekilde otomatik olarak güncellenmeye başlandı.

"SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI" HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KAPSAMLI DÜZENLEME

Bakanlık tarafından hayata geçirilen bu dijital düzenleme, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacını taşıyor. Bu kapsamda, özellikle obezite, kanser ve kronik hastalıklar gibi alanlarda tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların yaşadıkları bölgelerde doğrudan sağlık hizmetine ulaşabilmesi hedefleniyor.

SİSTEM KİMLERİ KAPSIYOR?

Yalnızca belirli şartları sağlayan vatandaşlar bu otomatik güncellemeden etkilenecek. Buna göre uygulama şu üç koşulu aynı anda karşılayan bireyleri kapsıyor:

Aile hekimi kaydı farklı bir ilde olan,

İkamet adresi başka bir ilde bulunan,

Son bir yıl içinde kayıtlı olduğu ilde hiçbir sağlık hizmeti almayan vatandaşlar.

Bu gruba giren bireylerin kayıtları, sistem tarafından otomatik olarak tespit edilerek ikamet ettikleri ilin sağlık müdürlüğü tarafından adreslerine en yakın uygun aile hekimine yönlendirilecek.

SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Aile hekimi değişikliği gerçekleştirilen her vatandaşa, Sağlık Bakanlığı tarafından kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapılacak. Gönderilen mesajda, yeni aile hekiminin adı, soyadı, görev yaptığı aile sağlığı merkezi bilgileri ve gerekirse eski hekime nasıl geri dönülebileceği hakkında yönlendirmeler yer alacak.

VATANDAŞA GERİ DÖNÜŞ HAKKI TANINIYOR

Yeni sistem, vatandaşların memnuniyetsizlik yaşaması durumunda önceki aile hekimlerine geri dönüş hakkını da saklı tutuyor. Değişiklik yapılan vatandaşlar, e-Nabız veya e-Devlet sistemi üzerinden bir ay içerisinde önceki hekimlerine kolayca dönebilecek. İşlem tamamen dijital ortamda, kullanıcı dostu ara yüzlerle gerçekleştirilebilecek.

Bakanlık yetkilileri, sistemin yalnızca iller arası aile hekimi-ikamet adresi farklılıklarını kapsadığını vurguladı. Aynı il sınırları içinde farklı ilçelerde bulunan aile hekimi kayıtları için herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yeni düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız, koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına götürmek. Her birey kendi yaşadığı yerde aile hekimine ulaşabilmeli. Bu sayede hem sağlık taramaları hem de kronik hastalıkların takibi çok daha etkili şekilde yapılabilecek.”

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Yeni uygulamayla birlikte;

Aile hekimlerinin hizmet verdiği nüfusun bölgesel erişimi artırılacak,

Tarama ve takip oranları yükseltilecek (özellikle kanser, diyabet, hipertansiyon, obezite),

Sağlık hizmetlerinin birinci basamak düzeyde yoğunlaştırılması sağlanacak,

Dijital sağlık altyapısı daha işlevsel hale getirilecek.

E-NABIZ ÜZERİNDEN NASIL İŞLEM YAPILIR?

Vatandaşlar, yeni hekimlerine geçtikten sonra ya da eski hekimlerine geri dönmek istediklerinde aşağıdaki adımları izleyerek işlem gerçekleştirebilir:

https://enabiz.gov.tr adresine giriş yapılır,

e-Devlet şifresiyle sistemde oturum açılır,

“Aile Hekimi Değişikliği” menüsüne girilir ve ilgili tercihler seçilerek değişiklik tamamlanır.

SMS yoluyla bilgilendirme alan vatandaşlara, yeni aile hekimleriyle iletişime geçmeleri ve sağlık hizmetlerinden düzenli olarak faydalanmaları tavsiye ediliyor. Sağlık yetkilileri, özellikle kronik hastalığı olan bireylerin zaman kaybetmeden yeni aile hekimleriyle tanışmalarını ve sağlık geçmişlerini paylaşmalarını öneriyor.