Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artukbey Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimliği biriminde görevli Dr. Baran Şeşen’in odasına, annesi için kan veren bir kişinin yakını geldi.

Tahlil sonuçlarını öğrenmek isteyen hasta yakınına, merkezin A sınıfı olması nedeniyle önce tıbbi sekreterden sıra alması gerektiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine öfkelenen hasta yakını, hakaret ve küfür ederek merkezden ayrıldı.

Bir süre sonra tekrar geri dönen kişi, Dr. Şeşen’e saldırarak darp etti. Yaralanan hekim, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dr. Şeşen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.