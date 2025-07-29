Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana gelen trajik olayda, bir baba çıkan tartışmanın ardından eşi ve kızını tabancayla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. Olay sırasında evde bulunan çiftin diğer çocukları, silah seslerini duyunca evden kaçarak kurtuldu.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Eyüp Verimli (45), eşi Merve Verimli (40) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede şiddetlendi ve Eyüp Verimli, tabancasını çekerek önce eşine, ardından 17 yaşındaki kızı Elif Verimli’ye ateş etti.

Anne ve kız olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken, evde bulunan ailenin diğer çocuğu Eda Verimli, silah seslerini duyarak panikle evden kaçtı ve komşulardan yardım istedi. İddialara göre Eyüp Verimli, daha sonra aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi.

Silah seslerini ve yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, Eyüp, Merve ve Elif Verimli’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından site önünde toplanan aile yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, hayatta kalan Eda Verimli’nin ifadesi doğrultusunda olayın detaylarının netleşmesi bekleniyor. Savcılık, cenazelerin otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığını açıkladı.