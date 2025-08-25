Yozgat'ta İğdecik yoluna bakım ve onarım!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada bakanlık, 10 bin personel alınacak iddiasına cevap verdi.

Bakanlık personel alımı hakkında yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor” şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

10 BİN DEĞİL 4 BİN PLANLANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından edinilen son bilgilere göre 10 bin değil 4 bin civarında personel alımı planlıyor.

