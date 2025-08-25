Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada bakanlık, 10 bin personel alınacak iddiasına cevap verdi.

Bakanlık personel alımı hakkında yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor” şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

10 BİN DEĞİL 4 BİN PLANLANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından edinilen son bilgilere göre 10 bin değil 4 bin civarında personel alımı planlıyor.