Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada bakanlık, 10 bin personel alınacak iddiasına cevap verdi.
Bakanlık personel alımı hakkında yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor” şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.
10 BİN DEĞİL 4 BİN PLANLANIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından edinilen son bilgilere göre 10 bin değil 4 bin civarında personel alımı planlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi