Aile Bakanlığı, okul harçlığı desteği veriyor

Okul masraflarını hafifletmek amacıyla yapılan bu destekle, ailelere 15.000 TL okul harçlığı ödemesi yapılacağı duyuruldu. Başvuru koşulları ve detayları titizlikle inceleniyor.



15.000 TL NAKİT DESTEĞİ

Ailelerin eğitim masraflarına katkı sağlamak ve ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla verilecek olan okul harçlığı desteği, toplamda 15.000 TL nakit ödeme olarak yapılacak. Bu ödeme, belirli koşulları sağlayan ailelere sunulacak.



BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Okul harçlığı ödemesinden faydalanmak için ailelerin aşağıdaki koşulları karşılamaları gerekmektedir:

Ailelerin net asgari ücretin üçte birinden daha az gelire sahip olması.

Aile içinde yüksek gelire sahip kamu çalışanlarının (muhtar, noter, memur vb.) bulunmaması.

Aylık gelir miktarının asgari ücretin üçte birinden daha az olması.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Okul harçlığı desteğine başvuru yapmak isteyen aileler, e-devlet üzerinden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları şubeleri aracılığıyla başvuru gerçekleştirebilirler. E-devlet üzerinden başvuru yapmak için sistemdeki başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır. E-devlet imkanı olmayan aileler ise en yakın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek başvurularını tamamlayabilirler.

Bu destek, ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını daha rahat bir şekilde karşılamalarına yardımcı olacak ve eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aileler, başvuru koşullarını sağladıkları takdirde bu destekten yararlanma hakkına sahiptirler.