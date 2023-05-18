Huzurlu aile, güçlü toplum" sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara “Aile Akademisi” bilgileri aktarıldı.

Sorgun Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamada; “Bir sosyal sorumluluk projesi olan ‘Aile Akademisi’; öğrencilerimize, velilerimize ve dolayısıyla topluma yönelik bir projedir. Okul-Aile işbirliğiyle velilerimizi kanser, sağlıklı beslenme ve obezite konularında çocukların gelişim çağlarına göre bilgilendirmeyi konu edinmektedir. “Önce Sağlık Sonra Eğitim” sloganıyla seminer, toplantı ve söyleşiler düzenlenecektir. Okul Aile Birliği yönetimlerinin koordinesinde ve okul idarelerimizce belirlenen yerlerde öğrenci velilerinin katılımının sağlanacağı programlar İl Sağlık Müdürlüğünün görevlendireceği alanında uzman kişilerce yürütülecektir. Ülkemizin sosyal ve ekonomik yönden güçlü olması, muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmesi ancak bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı bireylerin varlığıyla mümkün olacaktır. Projemiz, çocuklarımızın gelişim dönemlerine göre sağlıklı beslenmesine ve obeziteyle mücadelesine katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak gerekçesiyle hazırlanmıştır.

Projeyle; Toplumda minimum hastalık riski, maksimum sağlık anlayışı geliştirmek, Velilerimizin KETEM ve TSM’lerde yapılan tarama programlarına katılımını artırmak, Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularına duyarlılığı arttırmak, Birey, aile ve toplumu yeterli-dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirmek, Velilerimize çocuklarının gelişim dönemlerine göre sağlıklı beslenme yollarını anlatmak, Bireyin ve dolayısıyla toplumun sağlık sorunlarını en aza indirmeye çalışmak amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir