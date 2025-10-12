Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti’nin ortak çalışması sonucu hazırlanan yasa taslağı, fahiş aidat artışlarını ve “mafyavari” site yönetimlerini engellemeyi amaçlıyor.

AK Parti yönetimi ve Bakanlık tarafından hazırlanan taslakla, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler yer alacak.

Taslağa Göre;

Yetki belgesi olmayan yönetim şirketleri artık site yöneticisi olamayacak.

Site yönetimleri bakanlığın denetimine tabi olacak.

Fahiş aidat artışları ve şeffaf olmayan harcamalar yasaklanacak.

Bu sayede site sakinleri, ödedikleri aidatların nereye ve nasıl harcandığını detaylı şekilde görmüş olacak.

“Mafyavari” Yapılanmalara İzin Yok

Kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan yüksek aidatlar ve denetimsiz site yönetimleri, yeni düzenleme ile tarihe karışıyor.

AK Parti kaynakları, bazı site yönetimlerinin “mafya benzeri yapılanmalar” haline geldiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda bazı gruplar site yönetimlerini ele geçirmiş durumda. Sahte harcamalarla vatandaş mağdur ediliyor. Yüksek aidatlar alınıyor ama paranın nereye gittiği belli değil. Yeni düzenleme ile her harcama şeffaf olacak, her işlem denetime açık olacak.”

Şeffaf Süreç Zorunluluğu Geldi

Yeni düzenlemeye göre, sitelerde yapılacak her türlü tadilat ve yenileme için işletme projesi hazırlanması zorunlu hale gelecek.

Kat maliklerine, yapılacak işlerin ise:

Kaç firmadan teklif alındığı,

Hangi kriterlere göre seçim yapıldığı,

Toplam maliyetin ne olduğu konusunda bilgi verilecek. Bu şekilde “oldubitti” uygulamaların ve fahiş masrafların önüne geçilmiş olacak.

Vatandaş Talep Edecek

Yeni sistemde, vatandaşlar da isterlerse bakanlıktan doğrudan denetim talep edebilecek. Bu sayede haksız aidat artışları veya yolsuzluk iddiaları hemen incelenerek açıklığa kavuşacak.

Aynı zamanda yanlış uygulamalar yapan yönetim şirketlerine yaptırım uygulanacak, yetkileri de iptal edilebilecek.

1 Milyon Site ve 20 Milyon Vatandaş Etkilenecek

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon konuttan oluşan site bulunuyor ve bu sitelerde 20 milyondan fazla kişi ikamet ediyor. AK Parti kurmayları, yeni düzenleme ile birlikte herkesin yönetici olamayacağını, sadece yetkilendirilmiş profesyonel yönetim şirketlerinin görev alabileceğini duyurdu.

Aidatlar 60 Bin Lirayı Aştı

Türkiye’de en yüksek aidatlar, özellikle İstanbul’daki lüks sitelerde ödeniyor. Bazı bölgelerde aidatlar 60 bin lirayı aşarken, birçok yerde aidat tutarı kirayı geçiyor.

Son üç yılda aidatlar yüzde 400 oranında arttı. Fahiş artışlar nedeniyle sadece 2025 yılının ilk yarısında 117 bin kişi ev değiştirmek durumunda kaldı.

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte keyfî aidat artışlarına ve usulsüz harcamalara son verilmesi amaçlanıyor.