Kariyerine 1990'lı yıllarda modellik yaparak başlayan Ahu Yağtu sonraki süreçte oyunculuk alanında da ne kadar başarılı olduğunu ispatlamış dizilerde rol almaya başlamıştır.

Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu.

Sağlık Durumu Nasıl

Ahu Yağtu'nun Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. "Dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhis konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz."

Ahu Yağtu Kimdir?

Ahu Yağtu, 11 Temmuz 1978’de İzmir’de dünyaya gelmiş Türk oyuncu, model ve sunucudur. Kariyerine 1990’lı yıllarda modellik yaparak başlayan Yağtu, kısa sürede televizyon dünyasına adım atmıştır. Güzelliği ve ekran uyumuyla dikkat çeken oyuncu, birçok dizide rol almıştır.

Yağtu’nun en bilinen işlerinden biri, “Paramparça” dizisinde canlandırdığı Candan Erçetin karakteridir. Bunun dışında çeşitli yapımlarda yer alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür. Televizyon dizilerindeki performansının yanı sıra sunuculuk da yapmış, moda ve televizyon dünyasında aktif bir şekilde varlık göstermiştir.

Özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündemine gelen Ahu Yağtu, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2012 yılında evlenmiş, aynı yıl oğulları Kemal dünyaya gelmiştir. Ancak çift, 2013 yılında yollarını ayırmıştır. Oğlunun velayetini ise annesi Ahu Yağtu üstlenmiştir.

Bugün hâlâ oyunculuk kariyerini sürdüren Ahu Yağtu, hem güzelliği hem de başarılı performanslarıyla Türk televizyon dünyasının tanınan isimlerinden biridir.