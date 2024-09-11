Ünlü Türk sinema oyuncusu Ahu Tuğba'nın şüpheli olarak değerlendirilen ölümüne ilişkin otopsi raporu nihayet tamamlandı. Ancak, cenazenin Türkiye'ye nakli hala gerçekleştirilemedi. İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Miami'deki evinde yaşamını yitiren Tuğba'nın ölümü, başlangıçta şüpheli görülmüş ve bu nedenle cenazesi Türkiye'ye gönderilememişti. Otopsi raporunda, oyuncunun ölümünün şüpheli olmadığı belirtildi. Bununla birlikte, cenazenin Türkiye'ye getirilememesi, Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilde olması nedeniyle gecikiyor. Müdürün dönüşüyle birlikte cenazenin resmi işlemlerinin tamamlanması ve naklinin yapılması bekleniyor.

Ahu Tuğba'nın kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij, annesinin Türkiye'de defnedilmesini istemişti. Ancak, ABD yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Tuğba'nın ölümü "şüpheli" olarak sınıflandırılmıştı. Bu durum, cenazenin ülke dışına çıkarılmasını engelleyen bir bürokratik soruna yol açtı.

Cenazenin Türkiye'ye nakledilmesi süreci, adli tıp müdürünün tatilde olması nedeniyle 10 gündür erteleniyor.