Uzun yıllardır ileri seviye astım hastalığı ile mücadele eden Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği ciddi trafik kazasının ardından uzun süreli bir tedavi sürecine girmişti.

Ahu Tuğba’nın cenaze işlemleri için yapılan hazırlıkların ardından, cenaze masraflarını üstlenen ünlü iş insanının kimliği belli oldu.

CENAZE SÜRECİ VE TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ

Ahu Tuğba’nın cenazesi, Miami’den İstanbul’a tarifeli bir uçakla getirilecek. Cenaze, perşembe günü Teşvikiye Camii’nde öğle namazı sonrası kılınacak ve ardından toprağa verilecek. Defin yeri ise henüz kesinleşmiş değil. Şu an için Zincirlikuyu Mezarlığı ve Karacaahmet Mezarlığı arasında bir tercih yapılması bekleniyor. Ahu Tuğba’nın cenaze süreciyle ilgili yapılan tüm hazırlıklar, bu zor dönemde büyük bir titizlikle yürütülüyor.

CEMAL KALYONCU’NUN ÜSTLENDİĞİ MASRAFLAR VE DESTEKÇİLER

Ahu Tuğba’nın cenaze masraflarını ünlü iş insanı Cemal Kalyoncu'nun karşıladığı söyleniyor.

Aktarılan bilgilere göre, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in destekleriyle sürecin yönetildiği belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cenaze işlemleri için mezar yerinin hazırlıklarını üstlenmiş durumda.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, cenazenin Amerika’dan Türkiye’ye gönderilmesinin zorluğuna ve yüksek maliyetlerine dikkat çekerek, bu süreçte kendilerine büyük destek sağlandığını ifade etti. Cenaze işlemlerinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Calvin, Kültür Bakanlığı yetkilileri, sinema dünyasından isimler ve hayırsever iş adamlarının katkılarıyla bu zor dönemin üstesinden gelindiğini vurguladı.

CEMAL KALYONCU’NUN PROFİLİNE VE GEÇMİŞİNE GENEL BAKIŞ

Cemal Kalyoncu, Türkiye’nin en tanınmış ve zengin iş insanlarından biri olarak biliniyor. 1960 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde dünyaya gelen Kalyoncu, 1974 yılında kurulan Kalyon Holding’in yönetim kurulu başkanlığını 2008 yılından bu yana sürdürüyor. Kalyon Holding, son yıllarda devlet ihaleleri ve büyük projelerle hızlı bir büyüme gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın çevresinde yer alan Kalyoncu, iş dünyasında önemli bir etkiye sahip.

Kalyoncu’nun oğlu Mehmet Kalyoncu’nun 2014 yılında düzenlenen düğününde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nikâh şahidi olması, ailenin hükümetle yakın ilişkilerini gözler önüne serdi. Ayrıca, Kalyon Grubu'nun sahibi olduğu Zirve Holding’in, 2013 yılında ATV ve Sabah grubunun satın alınmasında rol oynayan para havuzuna katkıda bulunduğu iddiaları gündemdeydi. Cemal Kalyoncu, 25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmak istenen kişiler arasında bulunmuştu.

Cemal Kalyoncu’nun, Ahu Tuğba’nın cenaze masraflarını karşılayarak bu zor süreçte sağladığı destek, hem sinema dünyasında hem de kamuoyunda büyük takdir topladı. Kalyoncu’nun bu önemli yardımı, Ahu Tuğba’nın son yolculuğunun saygıyla ve özenle yapılabilmesi adına büyük bir katkı sundu.

KALYONCU’NUN AİLE HAYATI VE İŞ DÜNYASINDAKİ ROLÜ

Cemal Kalyoncu, uzun yıllardır Reyhan Kalyoncu ile evli ve çiftin Mehmet Kalyoncu adında bir oğlu bulunuyor. İş dünyasındaki başarısının yanı sıra, Kalyoncu ailesinin toplumsal ve siyasal ilişkileri de dikkat çekiyor. Cemal Kalyoncu’nun iş dünyasındaki etkisi, hem büyük ölçekli projelerde hem de hayırsever faaliyetlerde kendini gösteriyor.

Ahu Tuğba’nın cenazesi için üstlendiği masraflar, Cemal Kalyoncu’nun iş dünyası dışındaki toplumsal duyarlılığını ve hayırseverliğini gözler önüne seriyor. Bu yardım, Kalyoncu’nun sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda kişisel ve toplumsal değerler açısından da ne kadar etkili bir figür olduğunu kanıtlıyor.

Cemal Kalyoncu’nun bu yardımı, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba’nın son yolculuğuna gösterilen saygının bir göstergesi olarak geniş yankı buldu ve kamuoyunda olumlu bir etki yarattı.