69 yaşında hayata gözlerini yuman Ahu Tuğba'nın cenazesi için bir çok isim seferber oldu. Ünlü iş adamı tüm masrafları karşıladı.

Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden Ahu Tuğba, 69 yaşında Miami'deki evinde yaşamını yitirdi. Uzun süredir ileri seviyede astımla mücadele eden sanatçı, geçtiğimiz nisan ayında ciddi bir trafik kazası geçirmiş ve sonrasında uzun bir tedavi süreci geçirmişti.

Kızı Anjelik Alejnatij, annesinin Türkiye'de defnedilmesini istedi ve cenaze işlemleri için gerekli prosedürler ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile tamamlandı.

Ahu Tuğba'nın cenazesi, Miami'den İstanbul'a tarifeli bir uçakla taşınacak ve perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek. Cenazenin hangi mezarlığa gömüleceği henüz kesinleşmemiş olup, Zincirlikuyu ve Karacaahmet Mezarlığı seçenekleri değerlendiriliyor.

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu, Ahu Tuğba’nın naaşının Türkiye’ye getirilmesi için eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven devreye girdiğini belirtti. Ayrıca iş insanı Cemal Kalyoncu cenaze masraflarını üstlendi. Eyüpoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise mezar yerini hazırladığını aktardı.

Kızı Anjelik Calvin, Amerika'dan cenaze göndermenin zorluklarından ve yüksek maliyetlerinden bahsederek geniş bir destek gördüklerini ifade etti. Cenaze işlemleri için Kültür Bakanlığı yetkilileri, sinema dünyasından isimler ve hayırsever iş adamları da yardımlarını sundu.

CEMAL KALYONCU KİMDİR?

Orhan Cemal Kalyoncu Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Orhan Cemal Kalyoncu, 1960 yılında babası Mehmet Kalyoncu’nun yerleştiği Bitlis Tatvan‘da yedi çocuğun en küçüğü olarak doğmuştur. Aslen Trabzon Çaykara’lıdır. Müteahhitlik yapan babası Mehmet Kalyoncu, askerliğini yaptığı Bitlis’in Tatvan ilçesine 1944 yılında giderek yerleşmiştir. 1970’lerin başında babasının başlattığı inşaat işlerinden dolayı Gaziantep‘e taşındılar. Liseyi bitirdikten sonra Lisans eğitimimi İngiltere‘de tamamladı.

İngiltere’den geldikten sonra şirketlerinde çeşitli görevler aldı. 1993 yılında İstanbul‘a yerleştiler. Kalpen markasıyla PVC pencere ve plastik boru üretti.

1974 yılında Kalyon Grup‘u kuran dört kardeşten biri. Cemal Kalyoncu’nun kardeşleri; Ahmet Kalyoncu, Turan Kalyoncu ve Hasan Kalyoncu. Bu ortaklık 12 Eylül 1980’e kadar devam etti. Kardeşlerinden Turan Kalyoncu, Ankara’ya yerleşerek ayrı bir firma kurdu.

Abisi Hasan Kalyoncu‘nun 2008 yılında sağlığında başlattığı, Gaziantep‘deki Gazikent Üniversitesi inşaatını bitirip 2009-2010 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesini sağladı. Okulun adı daha sonra “Hasan Kalyoncu Üniversitesi ” oldu.

Ciner Grubu tarafından Dinç Bilgin‘den satın alınan Sabah Gazetesi ve ATV‘ye TMSF 2007 yılında el koymuş, daha sonra da grup 22 Nisan 2008'de 1.1 milyar dolar karşılığında Çalık Grubu‘na satılmıştı. Çalık Grubu’ndan da 2013 yılında Kalyon Grup satın aldı.

1974 yılında inşaat sektöründe faaliyete başlayan Kalyon Grup, İstanbul’da Bakırköy Adalet Sarayı, metrobüs hattı, Taksim Yayalaştırma Projelerini yürüttü ve 3’üncü havaalanı projesinde yer aldı. Şirket konut üretimlerinin yanı sıra, yol-köprü ve altyapı projelerinde de bulundu.

Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Cemal Kalyoncu, Türkiye’nin en büyük su projelerine imza attı. Grup bünyesine 1989 yılında Kalyon Plastik katıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve Kuzey Kıbrıs’ın içme suyu sorununu çözecek olan Akdeniz Geçişi Boru Hattı İnşaatı İhalesini 2012 yılında Kalyon kazandı. İhalede en düşük teklifi Sigur Ros Sdn Bhd- Kalyon- Kutay İnşaat firması 630 milyon TL olarak verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirdiği “Başakşehir Stadyumu İnşaatı” ihalesinde de kazanan isim Kalyon oldu.

Orhan Cemal Kalyoncu, Reyhan Kalyoncu ile evlidir.

Orhan Cemal Kalyoncu’nun oğlu Mehmet Kalyoncu 1 Şubat 2014 tarihinde evlendi. Nikâh şahitliğini ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Devlet Bakanı Bülent Arınç yaptı.