Ahsen Bücek’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ahsen Bücek kimdir? İşte detaylar…

Çektiği videolar ve paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Ahsen Bücek, kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

AHSEN BÜCEK KİMDİR?

Ahsen Bücek, bilinen adıyla Ahsen Büyükçekmez, sosyal medyada çektiği videolar ve paylaştığı fotoğraflarla tanınan bir isimdir. Aynı zamanda Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş kitlelere adını duyurmuştur. Peki, Ahsen Büyükçekmez (Bücek) kimdir? Yaşı nedir, nerelidir?

Gerçek soyadı Büyükçekmez olan Ahsen Bücek, 30 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 25 yaşındaki genç fenomen, eğitimini Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamlamıştır. Sosyal medyada büyük bir popülerliğe sahip olan Ahsen Bücek, birçok markanın reklam yüzü olarak da tanınmaktadır.

Ahsen Bücek, sosyal medyada etkileyici varlığı ve Survivor'daki performansıyla dikkat çeken bir isimdir. Genç yaşına rağmen geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Bücek, kariyerine başarılı bir şekilde devam etmektedir.