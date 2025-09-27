Mersin’in Tarsus ilçesi Böğrüeğri Mahallesi’nde gece saat 02.00 civarında ahşap tek katlı bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede 66 yaşındaki Ümmügülsüm ile torunu 19 yaşındaki Hamdican Doğan’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yangında hayatını kaybeden nene ve torunun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.