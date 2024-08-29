Ahmet Yüce’nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki Ahmet Yüce kimdir? İşte detaylar…

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Ahmet Yüce, otomotiv dünyasında önemli bir figür olarak öne çıkıyor. Skoda'nın Türkiye temsilciliğini üstlenen Yüce, aynı zamanda Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyelerinden biri olarak biliniyor.

AHMET YÜCE KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Yüce, eğitimine Galatasaray Lisesi'nde başladı. Otomotiv sektöründeki kariyerine ise dayısı Orhan R. Yüce ile birlikte adım attı. Alfa Romeo markasının yedek parça tedarikinde önemli rol üstlenen Yüce, sonrasında bu markanın Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev aldı. 1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin kuruluşunda aktif bir rol oynayarak derneğin faaliyete geçmesine katkı sağladı.

Şu anda Skoda’nın Türkiye temsilcisi Yüce Auto A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ahmet Yüce, Fransızca bilmektedir.