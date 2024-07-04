Ahmet Yiğit Yıldırım Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır.

Ahmet Yiğit Yıldırım 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Yiğit, Aslen Erzincan İliç ilçesi nüfusuna kayıtlıdır.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Yiğit, Lisans Eğitimini Beykent Üniversitesi'nde İngilizce İşletme bölümünde tamamladı.

Yiğit, Hollanda Saxion Üniversitesi'nde İktisat eğitimi aldı.

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimine devam eden Yiğit, sahip olduğu yazılım firmasının projeleri Türkiye çapında ödüller aldı.

SİNAN ATEŞ AHMET YİĞİT YILDIRIM OLAYI

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşmasının dördüncü oturumu devam ederken Ayşe Ateş’in ifadesinden sonra Ahmet Yiğit Yıldırım’ın kim olduğu araştırılmaya başladı.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş duruşmada müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Eşinin uzun süredir tehdit edildiğini söyleyen Ayşe Ateş eşinin tehditler başladığında kendisine “İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın benim öldürülmem için Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz’a talimat vermiş, onlar da kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış” dediğini söyledi.