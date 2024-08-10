Ahmet Tümer Kimdir Ahmet Tümer’e Ne Oldu Beli Neden Kırık

Filenin Efeleri'nin ve Galatasaray'ın yıldızı Ahmet Tümer yaptığı açıklama ile belinde kırık tespit edildiğini duyurdu. Detaylar haberimizde:

AHMET TÜMER KİMDİR?

Ahmet Tümer 15 Eylül 2001’de Hatay’da doğdu. Ahmet Tümer orta oyuncu pozisyonunda oynayan Türk voleybolcudur. Efeler Ligi takımlarından Galatasaray ve Türkiye erkek millî voleybol takımı oyuncusudur.

AHMET TÜMER’İN BELİ Mİ KIRIK?

Filenin Efeleri'nin ve Galatasaray'ın yıldızı Ahmet Tümer, milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecine başladığını duyurdu.

"Herkese merhaba, 4 Ağustos'ta 2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri için başladığımız milli takım kampında antrenman sırasında yaşadığım ağrı sonrası Acıbadem Hastanesi'nde çektiğimiz MR ve tomografi sonucunda belimin sol tarafında bir kırık olduğunu öğrendik maalesef. Üzülerek kamptan ayrılmak zorunda kaldım ve tedavi sürecime başladık. Benim için zor ve üzücü bir süreç olsa da en kısa zamanda iyileşip ait olduğum yer, voleybol sahasına dönmeyi iple çekiyorum ve çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Saygılarımla, Ahmet Tümer."