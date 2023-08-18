Sanset Gıda’nın sahibi ve Sanovel İlaç’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksöz, yerli sermaye ile insansız su altı ve su üstü araçları üreten Maren Robotics şirketine ortak oldu. Verilen bilgiye göre; yapılan ortaklık ile Maren Robotics’in ihracat pazarlarının genişletilmesinde ve ileri Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli bir finansman ve tecrübe kaynağı oluşturulacak. Ortaklık kapsamında imzalar şirketin Antalya’da bulunan merkez ofisinde atıldı.

Firmanın, ODTÜ Teknokentte bulunan Ar-Ge merkezinin yanı sıra, Antalya Sarısu’da Üretim ve Geliştirme (Ür-Ge) odaklı bir yerleşkesi de bulunuyor. Şirket, askeri sınıf ürünlere ek olarak, sivil uygulamalara uygun kullanıma sahip, gelişmiş insansız deniz araçları da üretiyor. Firma, denizlerde yaşanabilecek boğulma vakalarını önlemek amacıyla geliştirilen ve oteller, halk plajları ile teknelerde kullanımı yaygınlaşan Fasty İnsansız Cankurtaran Aracı (İCA) ile öne çıkıyor. İHA