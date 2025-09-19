Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçildi.

Ahmet Sungur Kimdir?

Kırıkkale’de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, ilk ve orta eğitimini Yahşihan’da, lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı.

Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesine memur olarak atandı ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev aldı. Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı oldu.

Neden Gözaltına Alındı?

Kırıkkale’deki Yahşihan Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Sungur, bu sabah evinden gözaltına aldı.

Operasyonun Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı iddia ediliyor. Gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.