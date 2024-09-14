Bir sosyal medya canlı yayınında baldız hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle önceki gün Antalya'da gözaltına alınan Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Jahrein mahlasıyla bilinen Ahmet Sonuç'un tutuklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve

Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

JAHREİN NEDEN TUTUKLANDI?

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından dün Jahrein'in gözaltına alınması hakkında yapılan açıklamada, ""JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR." ifadeleri kullanılmıştı. Jahrein'in söz konusu yayınları geçmiş yıllarda yaptığı ve bugün yeniden servis edildiği bildirildi. Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jahrein rumuzuyla tanınan müvekkilim Ahmet Sonuç, TCK 226 Müstehcenlik suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Suçlamanın tek nedeni 2021 yılında gerçekleştirdiği, kişilerin baldızlarıyla ilişkilerine dair yayınlanan bir fetvaya ilişkin konuşmalarıdır. Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında müvekkilimin adının, Twitter Space odasında yaptığı konuşmalar nedeniyle gözaltına alınan bir başka şüpheli ile birlikte anılıp, ‘benzer içerikli konuşmalar’ yaptığı şeklinde duyurulması doğru değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Sonuç, halk arasında “Jahrein” takma adıyla tanınan bir dijital fenomen, 29 Kasım 1988 tarihinde dünyaya geldi. Kıbrıs Türkü babası, tanınmış jinekoloji doktoru olarak bilinirken, Burdurlu annesi ise bir hemşiredir.

AHMET SONUÇ KİMDİR?

Sonuç’un eğitim hayatı, Karabük’te başladığı ilkokul yıllarından sonra, ailesinin Antalya’ya taşınmasıyla birlikte Antalya’da devam etti. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, akademik kariyerine Almanya'da devam etmek üzere Leipzig Üniversitesi’ne yerleşti. Burada Moleküler Fizik ve Biyokimya bölümlerinde eğitim aldı.

Ahmet Sonuç’un internet kariyeri, YouTube platformunda başladı ve hızla Twitch’e geçiş yaptı. 2018 yılında, dijital medya dünyasında önemli bir başarıya imza atarak “Oyunun Yıldızları Ödülleri”nde en iyi yayıncı ödülüne layık görüldü. Bu ödül, onun dijital medyada sağlam bir yer edinmesini sağladı.

Başarılarının ardından Türkiye’ye dönen Sonuç, Antalya’ya yerleşti. İçerik üretimi alanında, sohbet ve oyun temalı yayınlar yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca, internet fenomenleri ve siyasi figürlerle gerçekleştirdiği röportajlarla dikkat çekti.

Oyun ve sohbet içerikleri dışında, Ahmet Sonuç zaman zaman güncel politik konularda da yorumlar yaparak medyada gündeme gelmektedir. Sosyal medyada aktif olan Sonuç, hem eğlence hem de bilgi sağlayan içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.