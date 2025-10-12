Ahmet Şimşirgil kimdir?

Ahmet Şimşirgil 1959'da Boyabat'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı yerde tamamladı.1979'de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nden 1982'de mezun oldu.1983'de aynı bölümdeki Yeniçağ Anabilim Dalı'ndan Araştırma Görevlisi olarak vazifeye başladı. 1985'de "16. Yüzyılda Amasya Sancağı" tezi ile Yüksek Lisansı'nı tamamladı. 1989'da Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'ne naklen geçiş yaptı.

Tarih Doktoru Unvanını Aldı

1990'da Osmanlı Taşra Teşkilatı'ndan Tokat (1455-1574) isimli çalışmasıyla Tarih Doktora unvanını aldı. 1997'de Uyvar'ın Osmanlılar Tarafından Fethi ve İdaresi isimli takdim teziyle Doçent oldu. Seyid Muradi'nin kaleme aldığı Barbaros Hayreddin Paşa'nın gazaları Kaptan Paşa'nın Seyir Defteri isimiyle sadeleştirerek, ayrıca Osmanlı tarihini ile ilgili Kayı I ,Kayı II,Kayı III,Taşa Yazılan Tarih Topkapı Sarayı ve Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle (Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci ile birlikte) eserlerini yayınladı. 2003'de Profesör kodrosuna atanan Şimşirgil'in Osmanlı şehir tarihi,siyasi hayatı ve teşkilatı ile ilgili çesitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda ilmi makalesi bulunmaktadır. Ayrıca Cine5' te ''Tarih ve Medeniyet'' isimli bir tarih programı vardır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

