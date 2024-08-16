Son dakika gelişmesine göre, milletvekili Ahmet Şık, Ankara Çankaya’da bir restoranda tansiyonunun düşmesi sonucu düşerek başını sert bir cisme çarptı. Olayın ardından hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Şık’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili Türkiye İşçi Partisi (TİP) açıklama yaptı.

Peki, Ahmet Şık kimdir? İşte detaylar…

AHMET ŞIK’IN BİYOGRAFİSİ

1970 yılında Adana’da doğan Ahmet Şık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezundur. Gazetecilik kariyerine 1991 yılında Milliyet Gazetesi’nde başlayan Şık, sırasıyla Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl ve Radikal gazetelerinde çalıştı. Ayrıca Nokta dergisi ve Reuters’te foto muhabiri olarak görev yaptı.

Ahmet Şık, 2011 yılında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Türkiye Cumhuriyetini, Yargı Organlarını, Askeri ve Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Tutuklu yargılanan Şık, PKK/KCK ve FETÖ/PDY örgütlerinin propagandasını yapmakla suçlandı.

2018 yılında 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Ahmet Şık, TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği yaptı. 2020 yılında HDP’den ayrılan Şık, 2021 yılında Türkiye İşçi Partisi’ne katıldı ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi oldu. Şu anda Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde TİP’in 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçilen Şık, aktif siyaset yaşamını sürdürmektedir.