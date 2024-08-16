Ahmet Selim Köroğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanıdır.

Ahmet Selim Köroğlu, 6 Mart 1969 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Fatih’te başlayan Köroğlu, ilk ve orta öğrenimini bu ilçede tamamladı. 1987 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne girdi ve 1992 yılında buradan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından serbest eczacılık yapmaya başladı.

Siyasi kariyerine 18 Şubat 2006 tarihinde AK Parti Eminönü 2. Olağan Kongresi ile başlayan Köroğlu, bu kongrede Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 24 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Başakşehir 1. Olağan Kongresi’nde ilçe başkanı olarak yeniden seçilen Köroğlu, 27 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti İstanbul 4. Olağan Kongresi’nde il yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

En son olarak Sivil Dayanışma Platformu Başkan Vekilliği görevinde bulunan Ahmet Selim Köroğlu, 2024 itibarıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanmıştır.