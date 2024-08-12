Ahmet Şanlı, Türk avukat ve siyasetçi olarak tanınan bir isimdir. 2023 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından milletvekili adayı olarak gösterilen Şanlı, bu seçimlerde başarılı olamasa da siyasette aktif bir rol üstlenmiştir. Aynı zamanda İstanbul merkezli Şanlı Hukuk Bürosu'nun kurucusu ve ortağı olarak da dikkat çekmektedir.

AHMET ŞANLI'NIN KARİYERİ VE HUKUK BÜROSU

Türkiye'de doğup büyüyen Ahmet Şanlı, hukuk eğitimi alarak avukatlık kariyerine adım atmıştır. 2009 yılında İstanbul'da kurduğu Şanlı Hukuk Bürosu, ticari hukuk, idari hukuk, yatırım hukuku, gayrimenkul hukuku ve dava takibi gibi alanlarda müvekkillerine uzman danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şanlı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası düzeyde geniş bir hizmet ağına sahip olup, Düsseldorf, Frankfurt ve Ankara gibi şehirlerdeki çözüm ortaklarıyla işbirliği yaparak küresel hizmetler sağlamaktadır.

Ahmet Şanlı'nın liderliğindeki hukuk bürosu, müvekkillerinin haklarını koruma ve çözüm odaklı hizmet sunma vizyonuyla hareket etmektedir. Profesyonellik ve etik değerler çerçevesinde faaliyet gösteren büro, her müvekkilin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş çözümler sunmaktadır. Ayrıca, Türkiye ve dünya genelinde hukukun üstünlüğünü desteklemeyi amaçlayan büro, toplumsal sorumluluk projelerine de katkıda bulunmaktadır.

2023 yılında AK Parti tarafından milletvekili adayı olarak gösterilen Ahmet Şanlı, bu süreçte siyasette aktif bir rol üstlenmiştir. Seçimlerde istediği sonucu elde edemese de siyasi arenada önemli bir figür olarak varlık göstermeye devam etmektedir.

Ahmet Şanlı'nın hayatı ve kariyeri, Türkiye'nin hukuk ve siyaset sahnesinde önemli bir yere sahip olmasını sağlamıştır. Avukatlık mesleğindeki deneyimi ve siyasi arenadaki aktif rolüyle Ahmet Şanlı, gelecekte de adından söz ettirecek isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.