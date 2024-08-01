Ahmet Şahan’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ahmet Şahan kimdir? İşte detaylar…

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli narkotik rehber polis memuru Ahmet Şahan, toplumu narkotik suçlar konusunda bilinçlendirmek için önemli çalışmalara imza attı. Kastamonu ve çevre ilçelerde gerçekleştirdiği organizasyonlarla dikkat çeken Ahmet Şahan, görevine olan bağlılığı ve özverisiyle tanınan bir polis memuruydu.

AHMET ŞAHAN KİMDİR?

1986 yılında Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Abdi Köyü'nde dünyaya gelen Ahmet Şahan, 38 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babası olan Şahan, eğitimli bir narkotik polisi olarak mesleki hayatı boyunca topluma narkotik suçlarla mücadelede katkıda bulunmayı hedefledi.

KASTAMONU'DAKİ ACI OLAY

Kastamonu'da ihbarı değerlendirmek için olay yerine gelen bir polisi şehit eden ve ardından annesini evinde rehin alan silahlı saldırgan, özel harekat polisi tarafından etkisiz hale getirildi. Olay, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı’nda gerçekleşti. İddialara göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen 32 yaşındaki İsmail Bayam, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında ağır yaralanan polis memuru Ahmet Şahan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Arif Ay’ın tedavisi ise hastanede sürüyor.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi operasyon başlattı. Kapının kırılarak girildiği operasyonda, silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin alınan anne S.B. (52) ise oğlunun darp etmesi sonucu yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, olay yerinde gelişmeleri yakından takip ederken İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay’dan süreçle ilgili bilgi aldı.

ŞEHİT AHMET ŞAHAN'IN CENAZE TÖRENİ

Şehit Ahmet Şahan’ın cenazesi, 2 Ağustos 2024 Cuma günü memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Abdi Köyü'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.