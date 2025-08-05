Ahmet Necdet Sezer 13 Eylül 1941 de Afyonkarahisar da dünyaya geldi. Türk hukukçu ve devlet görevlisidir.

Türkiye'nin 14. Anayasa Mahkemesi başkanı ve 10. Cumhurbaşkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hem cumhurbaşkanlığı görevini hem de bir yüksek yargı organının başkanlığını yapmış tek kişidir.

1958'de Afyon Lisesinden, 1962'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladı.

Aynı dönem de Ankara'da hakim adayı olarak göreve adım attı. Askerliğini Kara Harp Okulunda yedek subay olarak sürdürdü. Ardından Dicle ve Yerköy hâkimliklerinde görev almıştır.

1978 senesinde Ankara Asliye Hukuk Hakimliği'ne atanmış ve burada hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması konusundaki kararlılığıyla ilgi görmüştür.