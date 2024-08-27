Son dönemin popüler dizilerinden "Kızılcık Şerbeti"nde Abdullah karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, dolandırıcıların hedefi oldu. Peki Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Ahmet Mümtaz Taylan dolandırıldı mı? İşte detaylar…

Geçtiğimiz Kasım ayında Taylan’ın WhatsApp hesabının ele geçirilmesinin ardından, dolandırıcılar oyuncunun yakın arkadaşı ve yayınevi kurucusu Cüneyt Dalgakıran ile iletişime geçti. Dolandırıcılar, Dalgakıran'dan toplamda 80 bin lira talep etti.

Dalgakıran, şüpheli bir durum fark ederek Ahmet Mümtaz Taylan’ı aradığında, dolandırıldığını anladı. Hemen savcılığa başvuran Dalgakıran, şikayetçi oldu.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, İbrahim D. isimli şüpheli hakkında ‘Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitiminden sonra, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Taylan, 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı ve Devlet Tiyatrolarında çeşitli yönetim görevlerinde bulundu. 1996 yılından itibaren televizyon ve sinema dünyasında önemli rollerde yer aldı. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği'nin (DETİS) kurucu üyesi olan Taylan, derneğin ilk Genel Başkanlığı görevini üstlendi. 2002 yılında "Misafir" oyununu sahneleyerek İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı ve 2006 yılında Devlet Tiyatroları'ndan ayrıldı.

Televizyon dizilerinde "İskender" rolüyle tanınan Taylan, Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasının ardından Ben de Özledim adlı dizide tekrar ekranlarda yer aldı. Sinema alanında ise Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle uluslararası alanda dikkat çekti. Film, 64. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı ve Büyük Ödül'ü kazandı.

Taylan'ın performansları, Ömer Vargı'nın "İnşaat" (2004) filmindeki rolü ile 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığı, İnan Temelkuran'ın "Made in Europe" (2007) filmindeki rolü ile 15. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ve Ahmet Haluk Ünal'ın 2011 yapımı "Saklı Hayatlar" filmindeki performansı ile Rusya-Tataristan’daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

2013 yılında Yılmaz Erdoğan'ın Oscar aday adayı olan "Kelebeğin Rüyası" filminde de rol aldı. Taylan, 2007 yılında Ayçin İnci ile evlendi, ancak Mart 2012'de boşanma davası açtı.