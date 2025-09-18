18 Eylül’de yaşanan olayda burnundan yaralanan genç hekim için sendikalar ve meslektaşları destek mesajı yayımladı.

Genç Hekim Saldırıyla Gündeme Geldi

İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde (ADSM) görev yapan Diş Hekimi Ahmet Mücahit Yalın, bir hastanın sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kaldı. 18 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşen olayda Yalın, burnundan yaralandı.

Ahmet Mücahit Yalın Kimdir?

Henüz mesleğinin başında olan Ahmet Mücahit Yalın, disiplinli çalışması, idealist kişiliği ve hasta memnuniyetine verdiği önemle biliniyor. Daha önce Şanlıurfa gibi farklı illerde de görev yapan genç hekim, son dönemde İzmir’de hizmet veriyordu. Genel diş hekimliği alanında çalışan Yalın, kamu sağlığına adanmış yaklaşımıyla meslektaşları arasında da saygın bir isim olarak tanınıyor.

Sendikadan Kınama

Yaşanan saldırının ardından Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube yazılı açıklama yaparak olayı kınadı. Açıklamada, hukuki sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı. Sendika yetkilileri ayrıca sağlık çalışanlarının güvenliği için acil önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Şiddete Karşı Tepki

Olay, toplumun farklı kesimlerinden tepki topladı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artık son bulması gerektiği yönünde çağrılar yapılırken, uzmanlar bu tür vakaların yalnızca hekimleri değil, sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşları da olumsuz etkilediğini dile getirdi.