Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.'nün ise 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Minguzzi ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, yasal şartlar oluşmadığından en üst hadden 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Pişmanlık görülmediğinden cezada indirim uygulamayan mahkeme, diğer 2 sanığın ise beraatine hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından anne Yasemin Minguzzi fenalık geçirdi.