Ahmet Kurt’un kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Peki, Ahmet Kurt kimdir? İşte detaylar…

Ahmet Kurt, organize suç örgütü lideridir.

YAPILANMAYA SUÇÜSTÜ!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütü lideri Ahmet Kurt'un yönettiği yapılanmaya yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Adana merkezli operasyonda, dört ilde gerçekleştirilen baskınlarda 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonda yakalanan şahısların, ‘nitelikli yağma’, ‘mala zarar verme’, ‘kasten yaralama’, ‘silahla tehdit’ ve ‘6136 sayılı Kanuna Muhalefet’ gibi suçları örgütlü olarak işlediklerini ifade etti. Operasyonun detayları arasında, suç örgütünün kurduğu sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek mallarına el koyma, tehdit ve şantajla zorla mülkiyet transferi yapma ve bu işlemlerden komisyon alma gibi faaliyetlerin tespit edildiği belirtildi.

Operasyon sonucunda, av tüfekleri, çok sayıda alacak verecek defteri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve zorla doldurulmuş dilekçelerin ele geçirildiği aktarıldı.