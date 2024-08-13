Suç örgütü lideri Ahmet Gülbasan'ın kim olduğu, nereli olduğu ve yaşı merak konusu oldu. Son günlerde arama motorlarında sıklıkla aratılan Gülbasan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Ahmet Gülbasan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

AHMET GÜLBASAN KİMDİR?

Ahmet Gülbasan, hakkında sınırlı bilgi bulunan bir suç örgütü lideridir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Elazığ'da düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda Ahmet Gülbasan'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyon kapsamında, Gülbasan da dahil olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları belirtti: "Elazığ'da düzenlenen 'KUYU-16' operasyonunda elebaşı Ahmet Gülbasan olan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda, suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

Bu operasyonun ardından Ahmet Gülbasan ve örgütü, adalete teslim edilmek üzere gözaltına alınmış bulunuyor.

Bakan Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada: “Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

- Yağma,

- Tehdit,

- Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

- Mala Zarar Verme,

- Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması,

- Suça Azmettirme,

- Suçu Üstlenme,

- Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması,

- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve

- Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi” ifadelerine yer verdi.