Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen genişletilmiş ve ilçe başkanları toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.

“GENEL BAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE TOPLANDIK”

Aydoğmuş, toplantının önemine değinerek, "Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında genişletilmiş il ve ilçe başkanları toplantımızı gerçekleştirdik" dedi. Toplantının partinin geleceği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

“ADALET RUHUNDAN SAPMADAN DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamalarında, Gelecek Partisi kadrolarının azim ve kararlılıkla hareket ettiğini belirten Aydoğmuş, "Bizler Gelecek kadroları olarak ilk günkü azim ve kararlılıkla, Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun siyasi etik ve ilkeleri doğrultusunda, adalet ruhundan sapmadan, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte ahlaklı siyaset çizgimiz dahilinde milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“TOPLANTIMIZIN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM”

Aydoğmuş, toplantının sonunda, "Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek, Gelecek Partisi’nin Yozgat'taki hedeflerine ve projelerine olan inancını belirtti. Yozgat’ta halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların süreceğini de sözlerine ekledi.