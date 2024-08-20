Ahmet Civan Canova’nın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ahmet Civan Canova kimdir? İşte detaylar…

AHMET CİVAN CANOVA KİMDİR?

Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden Ahmet Civan Canova, 67 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. 28 Haziran 1955 tarihinde Ankara'da doğan Canova, Türk sanat dünyasında uzun yıllar süren başarılı kariyeri ile hatırlanacak.

Ahmet Civan Canova, 1979 yılından itibaren Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok önemli oyunda rol aldı. 1990'lı yıllarda yazdığı tiyatro oyunları ile dikkat çeken sanatçı, 2006 yılında "Eve Dönüş" filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı. 2011 yılında ise "Ölüleri Gömün" oyunundaki performansı ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.

İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda küçük roller alan Canova, TED Ankara Koleji'nde yatılı olarak eğitim aldı. 1974 yazında Yılmaz Güney'in "Arkadaş" filminde oyunculuğa başlayan Canova, 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda görev aldı. Sanatçı, ayrıca 1989 yılında "Kör Buluşma" isimli senaryosu ile yazarlık kariyerine adım attı ve ilk tiyatro oyununu 1994 yılında "Kıyamet Sularında" olarak kaleme aldı. "Sokağa Çıkma Yasağı" (1997) ve "Düğün Şarkısı" (2002) gibi oyunları ile edebiyat ödülleri kazandı.

Canova, 1996 yılında "Bizim Aile" dizisinin senaristliğini yapmış ve dizide Ataç karakterini canlandırmıştı. "Çiçek Taksi" ve "Paramparça" dizilerindeki rolleriyle tanınan sanatçı, sinema dünyasında da önemli başarılara imza attı. 2006 yılında "Eve Dönüş" filmindeki performansı ile birçok ödül kazanarak adını duyurdu.

Resim sanatıyla da ilgilenen Canova, 2016 yılında Teşvikiye Erinç Sanat Galerisi'nde, 2017 yılında ise İstanbul Beyoğlu'ndaki Bitiyatro'da resim sergileri açtı. 10 Haziran 1998 tarihinde oyuncu Açelya Akkoyun ile evlenmiş, ancak çift 5 Haziran 2002'de boşanmıştır.

VEFATI

10 Haziran 1998 tarihinde oyuncu Açelya Akkoyun ile evlendi. Çift 5 Haziran 2002 tarihinde boşandı. Akciğer kanseri tedavisi gören Civan Canova, 20 Ağustos 2022'de İstanbul'da 67 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Esra Dermancıoğlu duyurdu. 23 Ağustos 2022'de İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salonda düzenlenen anma töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.