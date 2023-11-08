Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, son paylaşımıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. İsrail ile Filistin arasındaki olayların ardından Coca-Cola'nın boykot edilmesine tepki gösteren Çakar, açıklamada bulundu.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Çakar şunları dile getirdi: "O boykot yapmaya çalıştığınız Coca-Cola İçecek, Türk şirketi kardeşim. Sahibi Anadolu Grubu, TOGG'un ortağı babayiğitlerden. Sadece Türkiye'de 10 fabrikası, 3 meyve işletme tesisi var. 30 bin insanımıza istihdam sağlıyor. Coca-Cola yerine tam destek veren Instagram'ı ya da Facebook'u protesto edin de görelim..."

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Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İsrail-Filistin meselesi etrafında gelişen olaylar, uluslararası firmaların boykot edilmesi çağrılarına yol açmıştı. Ancak Çakar'ın vurguladığı gibi, Coca-Cola İçecek Türk kökenli bir şirket olarak Türkiye'de ciddi bir istihdam ve ekonomik katkı sağlıyor. Bu nedenle Ahmet Çakar'ın paylaşımı, çeşitli tepkilere neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi