Daltonlar organize suç örgütünün kilit isimlerinden biri olan Ahmet Aydın, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Silahlı saldırı, gasp ve cinayet suçlamalarıyla gündeme gelen Aydın, Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Ahmet Aydın Kimdir, Neyle Suçlanıyor?

Uluslararası operasyon sonucu Türkiye’ye getirilen Ahmet Aydın’ın, 12 Ocak 2022’de Avcılar’daki bir iş yerinin kurşunlanması, 14 Ekim 2022’de Bahçelievler’de Halil Güzel’in öldürülmesi ve 13 Mayıs 2023’te Bağcılar Devlet Hastanesi önünde 3 kişinin yaralanması olaylarına karıştığı tespit edildi. Bu suçlamalar çerçevesinde hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Bakan Yerlikaya: “Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan başta olmak üzere dört farklı ülkeden toplam 9 aranan şahsın Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

“Kırmızı Bültenle aradığımız 8, ulusal seviyede aradığımız 1 suçluyu, Gürcistan (6), İspanya, Azerbaycan ve Karadağ’dan ülkemize getirdik. Bu kabine dönemimizde 416 suçlunun iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar.”

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan şahıslar şunlar:

A.A. (Ahmet Aydın) – Daltonlar çetesi üyesi – Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kasten öldürme (Gürcistan)

Y.D. – Yağma, silahla yağma (İspanya)

A.K. – Gece vakti silahlı yağma ve tutuklunun kaçması (Azerbaycan)

D.D. – Kasten öldürme ve resmi belgede sahtecilik (Karadağ)

T.Ö. – Demirözler çetesi üyesi – Kasten öldürme (Gürcistan)

B.G. – Uyuşturucu ticareti (Gürcistan)

E.K. – Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma (Gürcistan)

M.Ö. – Dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma (Gürcistan)

S.A.U. – Ulusal seviyede aranan – Bilişim yoluyla dolandırıcılık (Gürcistan)

Yurt Dışına Kaçan Suçluların İzleri Sürülüyor

Bakan Yerlikaya, açıklamasında operasyonların Adalet Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlığı başta olmak üzere birçok birimin katkısıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye, son dönemde organize suç örgütleriyle mücadelede sınır ötesi operasyonlara ağırlık verirken, Ahmet Aydın gibi kırmızı bültenle aranan isimlerin iadesiyle kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde detaylı şekilde sürdüğü bildirildi.