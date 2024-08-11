Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde pek çok kişinin merak konusu oldu. Peki, Ahmet Aras kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

AHMET ARAS'IN HAYATI VE KARİYERİ

Ahmet Aras, 3 Şubat 1970 tarihinde Bodrum'da doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu ve Bodrum Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra, Fen Lisesi'ne kabul edilerek parasız yatılı olarak eğitimine devam etti. İzmir Atatürk Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra, Maltepe Askeri Lisesi sınavını kazandı ve burada öğrenim gördü.

Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun olan Aras, Kara Harp Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1992-1993 yılları arasında Konya'da başlayan mesleki kariyeri, 1993-1996 yılları arasında Ardahan'da Üsteğmen rütbesiyle devam etti.

1996 yılında Bodrum Askerlik Şubesi Başkanlığı'na atanan Ahmet Aras, 2000 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Ardından, Zara Askerlik Şubesi Başkanlığı'na atandı ve burada Yüzbaşı rütbesini aldı. 2004 yılında Şanlıurfa Viranşehir Askerlik Şubesi Başkanlığı'na atanan Aras, 2008 yılına kadar bu görevde Binbaşı rütbesiyle hizmet verdi.

2008 yılında Milli Savunma Bakanlığı'na atanarak, 2011 yılı sonuna kadar bakanlık kadrosunda görev yaptı. 2012 yılında Kosova'da NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücü KFOR'da görev aldı ve bu görevi sırasında NATO Madalyası ile ödüllendirildi. 2013 yılında Yarbay rütbesiyle Bodrum'a dönen Aras, turizm sektörüne adım attı.

Siyasete 2018 yılında CHP ile giren Ahmet Aras, 2019 yılında Bodrum Belediye Başkanı olarak seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Aras, iki kız çocuğu babasıdır.