2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.'yi kurarak dijital finans sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Ahmed Faruk Karslı neden gündeme geldi?

Ahmed Faruk Karslı Kimdir

1987 yılında dünyaya gelen Ahmed Faruk Karslı, genç yaşta girişimcilik yolculuğuna başlayan, Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve finans girişimcilerinden biridir. Henüz 17 yaşında ilk şirketini kurmuş, 19 yaşında ise bu şirketi satarak iş dünyasında erken bir başarı elde etmiştir. Karslı, girişimcilik kariyerinde perakende, telekomünikasyon ve finansal teknoloji (fintek) alanlarında önemli deneyimler edinmiştir.

Eğitim hayatına İstanbul St. Georg Avusturya Lisesi'nde başlayan Karslı, daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.'yi kurarak Türkiye'nin finansal teknoloji alanındaki öncü girişimlerinden birini hayata geçirmiştir. Papara, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmış, Türkiye'de dijital finans hizmetleri konusunda yeni bir dönemin kapılarını açmıştır.

2021 yılında Papara'nın büyümesini desteklemek amacıyla PPR Holding'in kuruluşuna öncülük etmiş, böylece Papara'yı stratejik yatırımlar ve satın almalarla uluslararası ölçekte rekabet edebilecek bir marka haline getirmeyi hedeflemiştir. Şubat 2025 itibarıyla Papara'da CEO'luk görevini yeniden üstlenen Karslı, aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görevine devam etmektedir.

Ahmed Faruk Karslı Kaç Yaşında Nereli

Ahmed Faruk Karslı, 1987 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem hukuk hem de teknoloji alanında önemli tecrübeler edinmiş, Türkiye'nin en tanınan girişimcileri arasında yer almıştır.

Ahmed Faruk Karslı'nın doğum yeri hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, eğitimini ve iş hayatının büyük kısmını İstanbul'da geçirmiştir. Bu nedenle, İstanbul doğumlu ya da köken itibarıyla İstanbullu olduğu değerlendirilmektedir. Karslı'nın İstanbul'daki Avusturya Lisesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim almış olması, onun bu şehirle olan güçlü bağlarını ortaya koymaktadır.

Karslı’nın Serveti Ne Kadar

Ahmed Faruk Karslı'nın servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir rakam bulunmamaktadır. Ancak Papara'nın piyasa değeri, yatırım hacmi ve Karslı'nın bireysel yatırımları göz önüne alındığında, oldukça yüksek bir finansal güce sahip olduğu tahmin edilmektedir.

2023 yılında İstanbul Boğazı'nda bulunan ve "kırmızı yalı" olarak bilinen Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı'nı yaklaşık 200 milyon TL'ye satın aldığı iddia edilmiştir. Bu gelişme, Karslı'nın gayrimenkul yatırımları açısından da güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir.

Papara'nın kullanıcı sayısı 20 milyonu aşmış, Türkiye'nin en hızlı büyüyen fintek markalarından biri haline gelmiştir. Şirketin değerinin 1 milyar dolar seviyesine ulaştığı yönündeki değerlendirmeler, Karslı'nın kişisel servetinin de milyar TL düzeylerinde olabileceğine işaret etmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda Ahmed Faruk Karslı'nın servetinin net rakamı bilinmemekle birlikte, fintek sektöründeki yatırımları, gayrimenkul alımları ve Papara'nın piyasa değeri göz önüne alındığında, milyar TL seviyesinde bir varlığa sahip olduğu düşünülmektedir.