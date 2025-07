Sarıkaya’da yapılacak olan karotlu maden sondajı için Ahlatçı Altın İşletmeleri ve Jemas Mühendislik arasında hizmet alım sözleşmesi imzalandığı KAP’a bildirildi

12 Bin Metre Karotlu Maden Sondajı

Enerya Enerji AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yüzde 100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri AŞ ile JEMAS Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında yeni bir sondaj hizmet alım sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. ile JEMAS Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında yaklaşık 12.000 metre karotlu maden sondajı hizmet alım sözleşmesi imzalandı.

Ahlatçı Enerya Enerji’den KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. ile JEMAS Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında Yozgat ili Sarıkaya ilçesinde yer alan 201200128 numaralı ruhsat sahasına ilişkin olarak, yaklaşık 12 bin metre karotlu maden sondajı hizmet alım sözleşmesi imzalandığı hususu 16 Temmuz 2025 (bugün) tarihinde Şirketimize bildirilmiştir."

Mart Ayında Yozgat’ta Yeni Maden Sahaları Satın Almıştı

Ahlatçı Altın İşletmeleri 10 Mart’ta yapılan KAP açıklamasında Sarıkaya ve Boğazlıyan’da bulunan Madalyon Madenciliğe ait 7 adet maden sahasının alarak maden sahasını 8’e yükselttiğini duyurmuştu.

10 Mart tarihinde yapılan KAP açıklamasında şu bilgiler verildi:

“Yozgat İli Sarıkaya ilçesi ve Boğazlıyan ilçesinde bulunan Madalyon Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait IV-C Grubu İşletme Ruhsatlı altın madeni sahalarına ilişkin olarak, 7 (yedi) adet altın madeni ruhsatının Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş.'ye (Ahlatcı Altın İşletmeleri) devir işlemi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından uygun bulunmuş olup, MAPEG internet sayfasında ilan edildiği hususu Şirketimize 10 mart 2025 (bugün) tarihinde bildirilmiştir.

Devralınan ruhsatlarla birlikte Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 8 (sekiz) adete yükselmiştir.

Altın madeni ruhsatlarının devralma sürecinin tamamlanması neticesinde, maden arama sürecinde JORC (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves) ve UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) NI.43-101(National Instrument 43-101) standartlarına uygun olarak jeolojik modelleme, sondaj programları ve jeokimyasal analizler gerçekleştirilecektir. Çalışmalar, yetkin kişi (competent person) tarafından denetlenecek olup, elde edilen veriler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”