Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan Ahlatcı Holding’in yönetim kurulu üyesi Ateş Ahlatcı, son dönemde ekonomi haberlerinde sıkça adını duyduğumuz bir isim haline geldi.

Ahlatcı Holding’in Çorum merkezli olarak kurulmasında önemli bir role sahip olan Ateş Ahlatcı’nın hayatını ve kariyerini sizler için derledik.

ATEŞ AHLATCI KİMDİR?

18 Temmuz 1997 tarihinde Ankara Çankaya Amerikan Hastanesi'nde dünyaya gelen Ateş Ahlatcı, ilk ve ortaöğretimini Çorum’da tamamlamıştır. Lise eğitimini Çorum Özel Pınar Koleji’nde tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde eğitimine devam etmektedir. Eğitim hayatı boyunca kendini geliştirmeye önem veren Ahlatcı, 2017 yazında ABD’de Washington’da Mentore College’de 3 aylık dil eğitimi almıştır. Ayrıca, 2019 yazında İtalya’nın Milano şehrindeki Bocconi Üniversitesi’nde Dijital Pazarlama dersleri almış ve bu programı başarıyla tamamlamıştır.

KARİYERİ

Ateş Ahlatcı, 2014 yılında Ahlatcı Holding bünyesinde kuyumculuk ve döviz sektöründe çalışmaya başlamıştır. Bu süreçte, kanuni uyum sürecinin oluşturulmasında aktif rol almış ve müşteri ile pazar seçim stratejilerinin belirlenmesi süreçlerini yönetmiştir. 2017 yılında Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlamış ve 2018 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama, Operasyon Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda, Ahlatcı Holding’in tüm reklam ve sosyal medya yönetimi süreçlerini üstlenmiştir.